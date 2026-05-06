Выявленный на круизном лайнере штамм хантавируса оказался особо опасен

На круизном лайнере MV Hondius был выявлен особо опасный штамм хантавируса, вызвавший вспышку с летальными исходами. По словам министра здравоохранения ЮАР Аарона Мотсоаледи, представшего перед парламентским комитетом, на судне циркулирует «вирус Андес».

© Московский Комсомолец

Этот тип является единственным известным науке хантавирусом, потенциально способным к передаче от человека к человеку, хотя, как сразу же подчеркнул министр, такие случаи крайне редки и требуют тесного контакта, поэтому паниковать не стоит.

Южноафриканские власти в срочном порядке разыскивают всех пассажиров рейса с острова Святой Елены в Йоханнесбург, на котором летела скончавшаяся от инфекции гражданка Нидерландов. В больнице в критическом состоянии находится эвакуированный с лайнера гражданин Великобритании. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, из семи заболевших на судне троих спасти не удалось.

Глава ВОЗ оценил угрозу пандемии хантавируса

Судно с полутора сотнями пассажиров, в составе экипажа которого есть один россиянин, направляется к Канарским островам после того, как ему запретили заход в порты Кабо-Верде. Геморрагическая лихорадка с поражением легких и сердца вновь продемонстрировала свою смертельную угрозу.

Ранее профессор Владимир Никифоров отмечал, что эпидемии хантавируса ожидать не следует, поскольку инфекция передается преимущественно от грызунов к человеку, а не между людьми.