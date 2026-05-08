Фицо заявил о неуважении европейцев ко Второй мировой войне

В европейских странах история извращается, поэтому там нет уважения к событиям Второй мировой войны.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время своего визита в Москву, его слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что в мире нет больше народа, который бы так переживал и настолько чувствовал то, что произошло в 1941-1945 годах. Я желаю российскому народу, чтобы у него это чувство осталось, чтобы не произошло то, что сейчас происходит в странах Европы, где извращается история и, конечно, нет уважения к тому, что происходило в 1941-1945 годах», — подчеркнул словацкий премьер.

Также Фицо упомянул о 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР, которое произошло 22 июня 1941 года, отметив, что этот день тоже необходимо помнить.

Ранее Фицо прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Ожидается, что в рамках визита политик встретится с президентом России Владимиром Путиным и возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.