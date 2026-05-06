Саркози получил УДО

Николя Саркози, занимавший пост президента Франции в 2007-2012 годах, получил условно-досрочное освобождение в рамках исполнения наказания по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года, передает радиостанция RTL.

Журналисты уточнили, что Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство Саркози о смягчении порядка исполнения наказания — правоохранители разрешили экс-президенту снять электронный браслет, с которым он должен был отбывать шесть месяцев реального срока по этому делу.

По данным следствия, Саркози собрал на свою кампанию €42,8 млн — в два раза больше предусмотренного законом лимита.

16 февраля 2016 года политику было предъявлено обвинение в намеренном превышении норм финансирования предвыборной кампании.

В феврале 2024 года Саркози признали виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года и приговорили к одному году лишения свободы, из которого шесть месяцев — реальный срок, а шесть месяцев — условно.

В октябре 2025 года экс-президента поместили в тюрьму Санте, в ноябре Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении политика и переводе под судебный контроль.

В декабре стало известно, что Саркози питался в тюрьме злаковыми батончиками и молочными продуктами. Вместе с тем, экс-президент пожаловался, что условия содержания были «поистине адскими».