Крупнейший металлургический завод Украины остановил работу

Крупнейший металлургический завод Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» горнодобывающие и сталелитейные производственные мощности. Об этом сообщает ТАСС.

Поясняется, что такое решение принято из-за срыва поставок сырья компанией «Укрзализныця». «Они просто не довозят до нас ключевую составляющую чугунолитейного производства, без которой мы не в состоянии выпускать чугун», — отметил гендиректор завода Мауро Лонгобардо.

В 2024 году металлокомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» оказался под угрозой. Тогда Лонгобардо заявил, что из-за продолжения мобилизации у комбината не будет достаточно сотрудников для функционирования. Чтобы восполнить дефицит кадров, металлокомбинат начал привлекать на работу женщин.