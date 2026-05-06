Названа одна из причин покушения на Трампа

СМИ назвали одну из причин покушения на президента США Дональда Трампа, в которой обвиняется 31-летний житель Калифорнии Коул Аллен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

Согласно информации издания, Аллен мог пойти на преступление из-за несогласия с операцией США против Ирана. Как сообщается в документах Министерства внутренней безопасности США, у Аллена были «многочисленные социальные и политические обиды» на администрацию Белого дома. Начало конфликта в Иране, по мнению ведомства, могло способствовать решению Аллена о покушении.

Напомним, что это покушение произошло 25 апреля, во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. В какой-то момент во время мероприятия, которое посетил Трамп, стала слышна стрельба. Позже стало известно о задержании Аллена. Теперь ему предъявлены обвинения в попытке убийства президента США, вооруженном нападении на сотрудника правоохранительных органов при исполнении обязанностей, использовании и применении огнестрельного оружия в ходе насильственного преступления, а также в перевозке оружия и боеприпасов через границы штатов с целью совершения тяжкого преступления.