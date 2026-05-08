Названо место эвакуации иностранных дипломатов из Киева

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с Ura.ru сообщил, где, по его мнению, могут укрыться иностранные дипломаты, работающие в Киеве, в случае ответа России на украинские провокации в День Победы.

По его словам, иностранные дипмиссии прислушаются к совету Марии Захаровой об эвакуации, иначе они рискуют столкнуться с уголовными последствиями. Клинцевич полагает, что дипломаты «выскочат» из Киева на этот период, чтобы спрятаться где-нибудь на окраинах, например, в санаториях.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала эвакуировать из Киева сотрудников дипломатических миссий, а также представительств зарубежных стран. Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что киевским властям следует обеспечить эвакуацию и гражданских лиц в связи с неотвратимостью нанесения армией РФ ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений.

Захарова подчеркнула, что ответный удар будет нанесен в случае «реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы».