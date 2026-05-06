Будапешт одобрит вступление Украины в Евросоюз в том случае, если Киев расширит права венгерского меньшинства в Закарпатье, рассказал журналистам Economx лидер победившей на парламентский выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр.

По данным портала, предшествующая администрация неоднократно поднимала вопрос о правах меньшинства, критиковала жесткие действия Киева в отношении венгров, облавы, проводимые в регионе сотрудниками ТЦК.

Кроме того, правительство провело референдум о том, возможно ли вступление Украины в ЕС. Большинство граждан Венгрии высказались против этой инициативы.

В Киеве надеялись, что Мадьяр, после прихода к власти, пойдет на поводу у Брюсселя и согласится на вступление Киева в Евросоюз. Вместе с тем, пояснили журналисты, молодой политик в этом вопросе продолжил линию своего предшественника — Виктора Орбана.

«Украине пора снять ограничения на права, существовавшие более десяти лет, чтобы венгры Закарпатья вернули все свои культурные, языковые, административные права и права на высшее образование, став равными и уважаемыми гражданами Украины», — призвал Мадьяр.

Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что правительству Украины потребуется как минимум 10 лет на то, чтобы выполнить все требования Брюсселя по вступлению в сообщество.