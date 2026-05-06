Мадьяр поддержит вступление Украины в ЕС, но при одном условии

Как передает издание Economx, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, чья политическая сила одержала победу на выборах, заявил о готовности Будапешта поддержать вступление Украины в Евросоюз.

Условием для этого он назвал восстановление прав венгерского меньшинства в Закарпатье. По мнению политика, Украине необходимо отменить ограничения, действовавшие более десяти лет, чтобы местные венгры вновь обрели полный объем культурных, языковых, административных прав, а также доступ к высшему образованию, став равноправными и уважаемыми гражданами. Мадьяр считает, что это позволит украинским венграм вернуться на родину.

Ранее источник в Еврокомиссии отмечал, что украинским властям для выполнения ключевых требований потребуется не менее 10–15 лет. При этом в самом Евросоюзе не было выработано единого подхода ни к срокам, ни к условиям возможного членства Украины.

Кроме того, в прессе появлялась информация, что во время саммита ЕС на Кипре президента Украины Владимира Зеленского призывали быть более реалистичным в оценках темпов интеграции. Как указывалось в публикациях, этот процесс займет как минимум десятилетие, и ускорить его вряд ли удастся.