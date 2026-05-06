Трамп заявил о сильном превосходстве США над Россией в одной сфере

Космические силы США обладают самым мощным потенциалом в мире и превосходят аналогичные силы РФ и Китая. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет «Интерфакс».

© Global look

«Наши Космические силы — теперь ведущие по сравнению с другими странами — Китаем, Россией... Мы настолько сильно превосходим всех в космосе, что нас никогда не догонят», — сказал Трамп.

По его словам, ранее США уступали РФ и КНР в этой области, однако ситуация изменилась в 2019 году после создания Космических сил как отдельного рода войск.

В ноябре прошлого года Трамп заявил, что Соединенные Штаты опережают Россию и Китай в космической гонке. По его словам, Космические силы Пентагона делают в космосе «невероятные вещи». О чем идет речь, он не уточнил.

В мае 2025 года газета The Guardian писала, что система противоракетной обороны «Золотой купол», которая должна включать космическое оружие для перехвата ударов по США, не будет завершена к концу президентского срока Трампа. По информации издания, она будет готова только для демонстрации к концу 2028 года.

Ранее Трамп признал, что США отстают от России по количеству ледоколов.