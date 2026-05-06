Макрон сделал заявление после разговора с президентом Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о необходимости снятия блокады Ормузского пролива.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Все стороны должны снять блокаду Ормузского пролива без промедления и без условий. Необходимо на долгосрочной основе вернуться к режиму полной свободы судоходства, который действовал до конфликта», — написал он.

По его словам, международная миссия по обеспечению безопасности Ормузского пролива будет носить нейтральный характер и предварительное размещение авианосца «Шарль де Голль» в Красном море вписывается в этот контекст. Он также отметил, что намерен обсудить перспективы такой миссии с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Макрон заявил, что Франция не примет участия в операции США по выводу судов, оказавшихся заблокированными в Ормузском проливе. Макрон также призвал США и Иран к согласованному открытию Ормузского пролива.