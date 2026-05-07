Кейт Миддлтон вернется к официальным королевским обязанностям

Принцесса Кейт Миддлтон возвращается к официальным королевским обязанностям. Об этом сообщает издание Page Six.

Жена принца Уильяма готовится к первой рабочей поездке за границу спустя год после того, как у нее наступила ремиссия после лечения рака. Кенсингтонский дворец объявил, что на следующей неделе принцесса Уэльская отправится с двухдневным визитом в Реджо-Эмилию, Италия. Ожидается, что Кейт Миддлтон встретится с детьми, их родителями и местными педагогами, чтобы ознакомиться с одной из методик воспитания.

«Принцесса с нетерпением ждет визита в Италию на следующей неделе, чтобы воочию убедиться в том, как подход Реджио-Эмилии создает среду, где природа и любящие человеческие отношения объединяются для поддержки развития детей», — цитирует издание представителя Кенсингтонского дворца.

25 марта Миддлтон приняла участие в торжественной церемонии восхождения Сары Маллали на пост архиепископа Кентерберийского. Мероприятие состоялось в графстве Кент. Принцесса Уэльская появилась на публике в образе, напоминающем наряд Мелании Трамп на инаугурации мужа в 2025 году.

21 апреля Кейт Миддлтон посетила прием в честь 100-летия Елизаветы II. Она предпочла для выхода лиловое платье, которое дополнила жемчужным ожерельем и серьгами. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали дневной макияж.