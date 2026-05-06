Власти Украины отменили ограничения на выезд за границу для женщин-чиновниц

Власти Украины отменили ограничения на выезд за границу для части женщин-чиновниц. Об этом заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

Сотрудницы органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий и других определенных структур, по словам политика, смогут пересекать границу без дополнительных ограничений.

Премьер добавила, что высших должностных лиц государства, ключевых руководителей органов власти и их заместителей, а также нардепов изменения не касаются.

Ранее Свириденко провела переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом по вопросам санкционной политики.