Трамп сделал заявление после переговоров с Ираном

США и Иран провели очень хорошие переговоры в последние сутки. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

На фоне этого он допустил, что стороны смогут заключить сделку. По словам Трампа, такое развитие событий «очень возможно».

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку до 14 мая. По его словам, существует вероятность сделать это до его поездки в Китай на следующей неделе. Президент США также заявил, что Иран очень заинтересован в переговорах и сделке.