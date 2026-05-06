Варшава может «простить» Фицо за визит в Россию на День Победы

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может «простить» премьер-министру Словакии Роберту Фицо визит в Россию на День Победы, если он разблокирует помощь Украине. Об этом сообщает телекомпания TA3.

По словам Сикорского, Фицо уже показал «позитивные изменения» в своей позиции по отношению к Украине. Дипломат подчеркнул, что если словацкий министр поддержит помощь Украине, это оправдает его поездку в Россию.

«Несколько дней назад я читал интервью с премьер-министром Фицо. На самом деле, он звучал очень позитивно. Если он разблокирует помощь Украине, но при этом поедет в Россию, возможно, мы сможем его простить», — заявил он.

Сикорский также выразил надежду, что новое правительство Венгрии сможет отменить санкции в отношении помощи Украине.

Маршрут Фицо в Москву засекретили

Ранее МИД Словакии засекретил маршрут Фицо в Россию.