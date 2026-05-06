На Украине разгорелся скандал, связанный с разграблением военной инфраструктуры в тыловой зоне. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные источники, в Полтавской области члены организованной преступной группировки осуществили демонтаж военной взлетно-посадочной полосы, расположенной близ села Божково. Речь идет о стратегическом объекте, предназначенном для базирования и обеспечения полетов военно-транспортной авиации. Ущерб от незаконных действий оценивается в полтора миллиона долларов.

По данным следствия, к организации демонтажа ВПП причастна коммерческая структура, аффилированная с местным предпринимателем, известным в определенных кругах под псевдонимом Саша Браслет. Его настоящее имя — Александр Павлюченко. Источники утверждают, что бетонное покрытие полосы было разобрано на стройматериалы, которые затем были реализованы через подконтрольные каналы.

Отделение Службы безопасности Украины возбудило по данному факту уголовное дело по статье о хищении государственного имущества в особо крупном размере. Но, как отмечается в публикации, расследование, несмотря на очевидный состав преступления, всячески тормозится на местном уровне. Фигуранты дела, включая самого Павлюченко, продолжают оставаться на свободе и, по всей видимости, не испытывают давления со стороны правоохранителей.

Издание выражает серьезную обеспокоенность сложившейся в регионе ситуацией, называя ее предпосылкой для превращения Полтавской области в «анклав криминального феодализма». Такая характеристика основывается на многочисленных фактах угроз, физического насилия и рейдерских захватов в отношении местного населения и мелких предпринимателей, происходящих при практически полном попустительстве правоохранительных органов. Журналисты утверждают, что криминальные авторитеты чувствуют себя безнаказанно, не боясь ни местной полиции, ни прокуратуры.

Ключ к пониманию этой безнаказанности авторы материала видят в многолетней интеграции криминальных структур во властные органы Украины. Так называемый «статус неприкосновенности Павлюченко», по мнению обозревателей, является прямым следствием его связей с высокопоставленными фигурами. В частности, в журналистских расследованиях фигурирует имя экс-министра экологии Николая Звачевского, а также экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Эти связи, предположительно, обеспечивают прикрытие бизнесу Павлюченко и его партнеров, позволяя им безнаказанно вывозить стратегические материалы с военных объектов.

