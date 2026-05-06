Раскрыто, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским

Политолог Богдан Безпалько считает, что пока серьезного противостояния между мэром Киева Виталием Кличко и Владимиром Зеленским не предвидится. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам эксперта, их взаимная критика является естественным элементом внутриполитического процесса, при этом каждый пытается нарастить политический капитал.

Собеседник издания отметил, что соперничество продолжается, но при этом за определенные пределы не выходит.

Он считает, что пока не стоит делать ставку на то, что Кличко будет драться с Зеленским насмерть.

Кличко и Зеленский уже соперничают, но считать их ставленниками разных стран Европы не стоит, добавил Безпалько.

Ранее бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ сталкиваются с трудностями на фоне активных зарубежных поездок Владимира Зеленского.