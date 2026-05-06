Трамп озвучил условие для соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что условием для соглашения с Ираном станет передача Вашингтону иранского обогащенного урана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на PBS.

По словам Трампа, США собираются получить иранский обогащенный уран. Кроме того, он также подчеркнул, что для сделки Ирану придется на длительное время отказаться от своей инфраструктуры по обогащению нового урана.

«Он (обогащенный уран — прим. ред.) отправится в Соединенные Штаты», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США начнут атаковать Иран сильнее, чем раньше, если Тегеран не согласится на условия сделки.