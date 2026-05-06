Экс-глава МИД Австрии: мир молчит о том, как Ливан сравнивают с землей
Бывший министр иностранных дел Австрии и текущий руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что мировое сообщество игнорирует то, как Ливан «сравнивают с землей». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Кнайсль, она потрясена событиями в Ливане. При этом она считает, что сегодня никто не может остановить Израиль от продолжения военных действий.
Кнайсль также заявила, что «израильтяне вводят смертную казнь только для палестинцев».
«Такого еще никогда не было. Нельзя выделить одну группу населения и сказать: только этих будут наказывать смертью. Именно это Израиль сделал два месяца назад», — добавила бывший министр.