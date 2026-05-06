Экс-глава МИД Австрии: мир молчит о том, как Ливан сравнивают с землей

Бывший министр иностранных дел Австрии и текущий руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что мировое сообщество игнорирует то, как Ливан «сравнивают с землей». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кнайсль, она потрясена событиями в Ливане. При этом она считает, что сегодня никто не может остановить Израиль от продолжения военных действий.

«Многие люди уже истощены. Ливан истощен. Когда я жила в Ливане три года назад, я никогда бы не подумала, что там начнется эта война, потому что люди уже давно были истощены. А теперь Ливан просто сравнивают с землей», — рассказала она.

Кнайсль также заявила, что «израильтяне вводят смертную казнь только для палестинцев».

«Такого еще никогда не было. Нельзя выделить одну группу населения и сказать: только этих будут наказывать смертью. Именно это Израиль сделал два месяца назад», — добавила бывший министр.

Ранее Кнайсль заявила о невозможности смены власти в Иране.