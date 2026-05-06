В конгрессе США заявили о широкой поддержке Украины в Вашингтоне

Администрация президента США Дональда Трампа «не выражает» мнения всех американцев об Украине, и многие в конгрессе продолжают поддерживать Киев. Об этом в интервью Kyiv Independent заявил член Палаты Представителей Майк Левин.

Он отметил, что большинство членов Палаты представителей США поддерживают Украину, чего не сказать о Сенате. Также он осудил позицию вице-президента США Джей Ди Вэнса, который заявил, что остановка прямых поставок американского оружия Киеву является одним из главных достижений нынешней американской администрации.

«Вице-президент не говорит от имени всех американцев. Конгресс имеет широкий идеологический спектр. <..> Мое послание украинцам таково: эта администрация не выражает мнение каждого американца», — отметил он.

Также Левин подчеркнул, что убеждения президента США Дональда Трампа «противоречат многому из того, что делало Америку сильным лидером мира на протяжении последних 80 лет».

29 апреля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Трамп продолжает верить в достижение «мирной сделки» по Украине.

5 мая Трамп подчеркнул, что Украина продолжает терять территории в ходе конфликта. Также он отметил, что Киев в состоянии продолжать боевые действия благодаря оружию, которое США продают Европе.

Ранее стало известно о сигнале Трампа Украине по решению конфликта.