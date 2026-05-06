Бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ сталкиваются с трудностями на фоне активных зарубежных поездок Владимира Зеленского. Об этом он высказался на YouTube-канале.

По мнению эксперта, Зеленский обрек Украину на погибель.

Соскин заявил, что глава киевского режима все врет про ПВО, у него ничего нет.

Он также отметил, что вурдалаки ходят и ловят людей по полной программе, а народ молчит.

Политолог отметил, что Зеленский приоритетное внимание уделяет зарубежным встречам и саммитам, делая это в ущерб решению внутренних проблем страны.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев отреагировал на сообщения о подготовке Владимиром Зеленским плана действий на 9 Мая. Парламентарий заявил, что киевские власти готовят провокации к Дню Победы, в том числе информационные.