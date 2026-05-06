Полиция Берлина запретила российскую и советскую символику на 8 и 9 мая

Полиция Берлина ввела запрет на советскую и российскую символику у военных мемориалов 8 и 9 мая, включая георгиевские ленты, буквы V и Z, а также флаги России, Белоруссии и СССР. Об этом говорится в генеральном указе, опубликованном на ее официальном сайте.

Запрет вступит в силу с 6 утра 8 мая и продлится до 10 вечера 9 мая. Под ограничения попадает демонстрация изображений территории Украины без Донбасса, флагов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и чеченских символов. Кроме того, запрещено публичное исполнение российских военных песен и маршей, а также одобрение действий России на Украине.

Исключение частично сделано для дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. Ограничения будут действовать на трех мемориалах: в Трептов-парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде в Панкове.

В Берлине на эти дни запланированы памятные мероприятия. 9 мая должно состояться траурное шествие в память о советских воинах, павших во Второй мировой войне. Колонна соберется у Бранденбургских ворот и пройдет по улице 17 июня к мемориалу в Тиргартене.

В прошлом году берлинская полиция разрешила провести «Бессмертный полк», но также накладывала запрет на георгиевские ленты и символы V и Z.