Король Малайзии султан Ибрагим прилетел в Россию в преддверии 9 Мая.

Его самолет приземлился в Москве в среду, 6 мая.

Утром того же дня малайзийское государственное информационное агентство Bernama сообщило, что монарх отправился в Москву по приглашению президента России Владимира Путина в преддверии Дня Победы. Как указало агентство, самолет султана Ибрагима вылетел в Россию в 8:00 по местному времени (3:00 мск), передает РИА Новости.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Ереван сообщил, что пропустит военный парад в честь Дня Победы в Москве. Однако он все же прибудет в российскую столицу, чтобы возложить цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии и пообщаться с российским президентом.

Фицо еще в начале апреля рассказал о том, что собирается в Москву на День Победы. Позже власти Латвии и Литвы заявили, что не позволят самолету политика использовать их воздушное пространство для перелета в Россию.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал своевременно рассказать, кто из иностранных гостей присоединится к празднованию Дня Победы. Он напомнил о словах Юрия Ушакова о том, что многие зарубежные лидеры уже заявили о желании приехать на торжество.