МИД Словакии категорически отказался раскрывать маршрут словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву на День Победы. В ведомстве объяснили это вопросами безопасности, пишет портал Deník N со ссылкой на источник.

В апреле стало известно, что Латвия, Литва, Эстония запретили перелет правительственного лайнера главы кабмина Словакии над их территорией на торжества в российскую столицу.

Авторы статьи уточнили, что детали визита Фицо в России обсуждались в ходе заседания правительства.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар отказался раскрыть, по какому маршруту премьер полетит в Москву, пояснили обозреватели.

Ранее Фицо сообщил, что считает моральным долгом посетить Россию, возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, поблагодарить россиян за их подвиг в годы Великой Отечественной войны от имени всех словаков.