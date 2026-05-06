МИД Словакии не раскрыл маршрут Фицо на День Победы

МИД Словакии, как пишет издание Denník N, не раскрывает маршрут премьер-министра Роберта Фицо в Россию на празднование Дня Победы в Москве.

«По соображениям безопасности» министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар «не захотел» после заседания кабмина уточнять, по какому маршруту глава словацкого правительства полетит в Москву.

В апреле сам Фицо сообщил: Литва вместе с Латвией не разрешили перелет словацкого самолета над их территорией на торжественные мероприятия по случаю Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна тогда же проинформировал, что и Эстония в очередной раз не разрешит Фицо пролететь через воздушное пространство до Москвы.