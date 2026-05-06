Мерц похвастался способностью открыто не соглашаться с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц поделился, что во время контактов с президентом США Дональдом Трампом не боится открыто не соглашаться с ним. Об этом глава немецкого правительства рассказал в интервью телеканалу ZDF.

«Мы регулярно общаемся по телефону, но хорошее партнерство также предполагает наличие разногласий», — пояснил он.

Мерц отметил, что «продолжает стремиться к хорошим трансатлантическим отношениям», несмотря на все разногласия с американским главой. По его словам, ему приходится спорить с Трампом по поводу Ирана и Украины.

«Мы регулярно общаемся по телефону, но хорошее партнерство также предполагает наличие разногласий», — резюмировал бундесканцлер, пообещав, что «продолжит высказывать свое мнение и в будущем».

Ранее источники американского издания Politico сообщили, что Соединенные Штаты и Германия углубили военное сотрудничество вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа. По их словам, ФРГ внедряет высокопоставленного американского офицера в структуру своего высшего военного командования, что «является признаком тесного сотрудничества, несмотря на ухудшение политических отношений».

До этого Трамп поделился, что разочарован в НАТО. По его словам, альянс подвел США, не оказав им поддержку в нужный момент.