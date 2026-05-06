Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 мая

Украина не будет соблюдать перемирие на 9 мая. Об этом заявил советник министра обороны республики Сергей Стерненко в Telegram-канале.

По его словам, российская сторона нарушила режим тишины и совершила ряд атак на Украину, — все это нивелируют объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие.

Судно с грузом для Украины затонуло у берегов Греции

Грузовое судно, следовавшее под флагом Вануату, село на мель и затонуло у греческого острова Андрос, девять членов экипажа были спасены, сообщает телеканал ERT со ссылкой на береговую охрану.

Маршрут Фицо в Москву засекретили

МИД Словакии категорически отказался раскрывать маршрут словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву на День Победы. В ведомстве объяснили это вопросами безопасности, пишет портал Deník N со ссылкой на источник.

В апреле стало известно, что Латвия, Литва, Эстония запретили перелет правительственного лайнера главы кабмина Словакии над их территорией на торжества в российскую столицу.

В Германии пришли в ужас из-за произошедшего в Киеве

Глава киевского режима Владимир Зеленский вместо борьбы с коррупцией, перестроил ее для получения выгоды, сообщает Berliner Zeitung (BZ).

Серьезной проблемой является системная коррупция в украинском оборонно-промышленном комплексе, которая не уменьшилась во время военного конфликта, а, возможно, даже усилилась за счет притока западных средств, поделилась своей точкой зрения автор публикации.

В Польше разбился самолет

В Люблинском воеводстве на востоке Польши потерпел крушение пожарный самолет, пилот воздушного судна не выжил. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местную полицию.

По ее информации, авиакатастрофа произошла в селе Осухы недалеко от города Билгорай. Разбившийся самолет Dromader принимал участие в тушении крупного лесного пожара.

На Украине заявили о подготовке Зеленским плана на 9 Мая

Президент Украины Владимир Зеленский и украинские военные готовят план действий на 9 Мая. Об этом сообщил автор близкого к офису президента (ОП) Telegram-канала «Сотрудник ОП».

«Президент совместно с военными готовят план действий на 9 Мая. Наша реакция будет зеркальной», — написал он.

Десятки детей отравились газом на уроке в российской школе

В Омской области 40 учеников отравились газом во время урока в школе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, инцидент произошел в школе №3 в городе Тара. Предварительно, причиной отравления детей стала опрессовка газового оборудования, которая проводилась в 250 метрах от школы. Запах газа из котельной распространился с улицы до отдельного корпуса школы, который находился поблизости. В тот момент проходил урок технологии. Школьники почувствовали себя плохо, надышавшись газом.

Описаны масштабы разрушений после удара ВСУ по Чебоксарам

В результате атаки БПЛА на Чебоксары получили повреждения 40 многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов, включая школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

"Вчерашняя массированная атака повредила 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж. Введение ЧС позволяет нам оперативно мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь", - написал он в "Максе".

Россияне скупают квартиры в Минске

Жители России стали на 10-15% чаще покупать квартиры в Минске по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на главу департамента развития сети и межрегиональных сделок компании «Этажи» Ольгу Половникову.

По ее словам, число просмотров объявлений о покупке или аренде жилья в Белоруссии в первом квартале выросло в два-три раза относительно аналогичного периода 2025 года. Однако реальных сделок прибавилось не так сильно — на 10-15%. Доля граждан РФ в общем объеме покупок жилой недвижимости в Минске сейчас оценивается в 8-10%, тогда как год назад этот показатель составлял 2-3%.

Петиция за уход Мбаппе из «Реала» набирает миллионы голосов

Петиция, созданная болельщиками мадридского «Реала» и призывающая клуб расстаться с нападающим Килианом Мбаппе, набрала уже 10 млн подписей.

Отметка была достигнута спустя сутки после появления документа в сети. Каждую минуту свой голос за уход француза из «Реала» оставляют в среднем от 10 до 20 тысяч человек.

