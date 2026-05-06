Принц Гарри растратил большую часть наследства матери и королевы

Принц Гарри растратил большую часть наследства, оставленного ему принцессой Дианой и королевой-матерью Елизаветой II. Об этом сообщает издание Daily Express.

Поскольку в 2020 году Гарри разорвал отношения с британской королевской семьей, он может рассчитывать только на себя. У него есть около 10 миллионов долларов (750 миллионов рублей), унаследованных от Дианы, и доступ к трастовому фонду, который королева-мать учредила для своих правнуков. Считается, что в 2024 году Гарри получил из него от 7 до 8 миллионов фунтов стерлингов (715-815 миллионов рублей).

Королевский эксперт, бывший редактор журнала People Дэн Уэйкфорд выяснил, что значительная часть этих средств уже потрачена. Он утверждает, что это подтверждают пять источников в окружении принца. Теперь Гарри и его супруге Меган Маркл приходится экономить. В частности, они уже сократили штат с шестнадцати до пяти человек.

Принц Гарри — младший сын короля Великобритании Карла III. В 2020 году он отказался исполнять обязанности старшего члена королевской семьи и переехал в США. В интервью, мемуарах и документальных фильмах Гарри и Меган обвиняли британскую королевскую семью в травле и намекали, что один из членов семьи допускал расистские высказывания.

