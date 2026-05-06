Чиновники на Украине используют силовую мобилизацию для личного обогащения, заявила на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Так она отреагировала на задержание руководителя Житомирского областного территориального центра комплектования (ТЦК) по подозрению в систематическом вымогательстве.

Пока солдаты находятся на линии боевого соприкосновения, некоторые чиновники используют мобилизацию как личный банкомат — вымогая деньги у бизнеса и разрушая доверие общества в критический для Украины момент, поделилась своей точкой зрения Мендель.

Бывший пресс-секретарь Зеленского подвергла критике работу призывных органов, назвав их "прогнившей системой", а также указала на то, что повсеместная коррупция в сфере насильственной мобилизации, по самым скромным подсчетам, обходится бывшей советской республике в миллиарды долларов каждый год.