Трамп приостановил операцию «Проект Свобода»: что об этом пишут зарубежные СМИ

Президент США Дональд Трамп приостановил операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе «Проект Свобода» (Project Freedom), чтобы дать шанс мирному урегулированию. Как зарубежные СМИ оценили это решение, в материале «Рамблера».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» (Project Freedom), пообещав «вывести» заблокированные суда из Ормузского пролива. Центральное командование США сообщило, что поддержит эту операцию силами 15 тысяч военнослужащих, более чем сотней самолетов наземного и морского базирования, а также военными кораблями и беспилотниками. Однако позднее появилась информация о том, что Ирану удалось предотвратить проход американских кораблей через пролив, а в ОАЭ заявили о нанесении удара иранскими беспилотниками и ракетами.

Главный редактор журнала о судоходстве Lloyd’s List Ричард Мид заявил о том, что операция «Проект Свобода» застала отрасль врасплох и поставила под сомнение безопасность прохода через пролив. При этом не было никаких предварительных консультаций, пишет The Times.

«США так и не прояснили, какова их позиция в вопросе помощи кораблям, подвергшимся нападению. Так что неясно, какие именно меры безопасности на самом деле предполагаются», — пояснил он.

При этом издание пришло к выводу, что «если замысел США заключался в том, чтобы убедить судовладельцев возобновить плавание по проливу, то иранцы его сорвали».

За первые 24 часа операции США не смогли существенно увеличить поток нефти и грузов через пролив. По данным Центрального командования Вооруженных сил США, в понедельник через пролив прошли два судна под американским флагом, а во вторник — ни одного, констатировал портал Axios.

При этом президент США Дональд Трамп заявил о приостановке операции через два дня после объявления о ее начале, чтобы дать время для завершения переговоров с Ираном, отмечает The Guardian.

«Трамп заявил, что принял такое решение «по просьбе Пакистана и других стран, в связи с огромным военными успехами, которых удалось добиться в ходе кампании против Ирана, а также в связи с тем, что был достигнут значительный прогресс в достижении полного и окончательного соглашения с иранскими представителями»», — говорится в статье.

Газета обратила внимание на то, что свое решение глава Белого дома озвучил после того, как военные руководители и госсекретарь США Марко Рубио сообщили, что перемирие на Ближнем Востоке по-прежнему соблюдается и военная операция США против Ирана завершена.

В свою очередь газета The New York Post со ссылкой на осведомленный пакистанский источник сообщила о том, что США и Иран «близки к заключению соглашения о меморандуме о взаимопонимании, который положит конец военному конфликту». «Есть документы, — сказал источник, имея в виду несколько вариантов потенциального соглашения. — Какой из них будет одобрен, пока обсуждается».

При этом издание Al Jazeera обратило внимание на то, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф отреагировал на заявление Трампа о приостановке операции по открытию Ормузского пролива, выразив надежду, что «нынешняя динамика приведет к долгосрочному соглашению, которое обеспечит прочный мир и стабильность в регионе и за его пределами».

В свою очередь министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И сообщил о том, что Иран готов заключить с США «справедливое соглашение» об урегулировании конфликта, пишет ISNA.

Он назвал войну США против Ирана «явной агрессией и явным нарушением международного права», заверив при этом, что в Тегеране примут «только всеобъемлющее соглашение».