Азиатские преступники изменили схему вербовки россиян в рабство

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин сообщил ТАСС о трансформации методов, используемых криминальными структурами в Мьянме для вовлечения российских граждан в преступную деятельность. По его словам, ранее злоумышленники находили потенциальных жертв на территории Таиланда, встречали их и сопровождали до мьянманской границы, где те незаконно её пересекали. Теперь же схема изменилась. Россияне сами прилетают в Янгон (крупнейший город и бывшую столицу Мьянмы), откуда их затем отвозят в центры онлайн-мошенничества, контролируемые местными вооружёнными этническими группировками.

Дипломат настоятельно рекомендовал российским гражданам тщательно проверять любые предложения о трудоустройстве в странах Юго-Восточной Азии. Следует наводить справки о компаниях-работодателях, поскольку мошенники используют однотипные схемы поиска жертв, активно задействуя Telegram-чаты и иные мессенджеры. Объявления с обещанием высокой зарплаты и «золотых гор» — первый тревожный сигнал. Ильин подчеркнул: если рекрутёр в онлайн-переписке оплачивает комфортабельный транспорт до места работы, это уже серьёзный повод задуматься о возможных последствиях.

Ранее на этой неделе посольства России в Бангкоке и Янгоне сообщили об успешной передаче российским дипломатам двух освобождённых россиянок с территории Мьянмы в Таиланд для дальнейшей репатриации. Одна из женщин уже покинула Таиланд рейсом в Москву. Как ранее рассказывал в интервью ТАСС посол РФ в Янгоне Искандер Азизов, за последние два года дипломаты помогли вернуться на родину 19 соотечественникам. С учётом новых данных число освобождённых увеличилось до 21.

Проблема мошеннических центров в Мьянме приобрела международный масштаб. В начале 2025 года Таиланд, Китай и Мьянма договорились объединить усилия в борьбе с преступными группировками, которые удерживали и принуждали к работе от 100 до 120 тысяч человек. Основные анклавы располагались в городах Мьявади и Шве-Кокко в штате Карен. Благодаря совместным действиям, по данным таиландского МИД, удалось освободить и вывезти в Таиланд более 9,2 тысячи жертв мошенников.

Среди освобождённых — 5,4 тысячи граждан Китая, а также граждане стран СНГ: Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Россиянам, планирующим трудоустройство в регионе, настоятельно рекомендуется сверять информацию через консульские отделы посольств и не доверять сомнительным предложениям. В случае возникновения подозрений следует немедленно связаться с дипломатическими представительствами РФ. Практика показывает, что оперативное информирование и скоординированные действия помогают спасать соотечественников из рабства в центрах онлайн-мошенничества.