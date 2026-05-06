Стало известно, что украинцы считают главной угрозой для страны
Больше половины граждан Украины (54%) считают большей угрозой для развития Украины, чем конфликт с Россией, коррупцию в органах государственной власти. Это следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).
При этом 39% опрошенных считают конфликт с Россией в сравнении с коррупцией во власти большей угрозой, еще 7% с ответом не определились.
Также опрос показал, что чем меньше респонденты доверяют Владимиру Зеленскому, тем чаще они говорят о коррупции как о более важной проблеме, чем конфликт с Россией.
Кроме того, как среди сторонников, так и среди противников вывода войск с Донбасса, преобладает мнение, что большей угрозой для Украины, чем конфликт с Россией, является коррупция во власти.
