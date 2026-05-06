Единственный Вечный огонь, остававшийся в странах Балтии, был потушен в латвийском Даугавпилсе. Как сообщил эстонский активист Максим Ревва в интервью РИА Новости, городские власти объяснили это действие техническими неполадками.

Агентство Sputnik Латвия ранее сообщило, что полиция огородила мемориал советским воинам в Даугавпилсе по соображениям безопасности, запретив жителям возлагать цветы к памятнику с Вечным огнем 9 мая.

По словам Ревва, огонь не работает уже примерно с марта. Мемориал посвящен воинам, которые освобождали город от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года. Активист уверен, что причина остановки скорее связана с политикой, а не с техническими проблемами.

Официальная версия властей гласит, что в одном из газовых вентилей произошло возгорание и взрыв. Мэр Даугавпилса обещал восстановить этот символ памяти павших героев, но в итоге газовое оборудование было убрано. Ревва посетовал, что огонь теперь не горит.

Депутат городского собрания Юрий Зайцев, по инициативе которого был установлен Вечный огонь, попытался воспротивиться действиям администрации. После этого полиция безопасности Эстонии провела с ним беседу.

В середине апреля депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что российские правоохранители должны объявить в международный розыск тех, кто хочет снести этот памятник.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал возрождение идеологии и практики нацизма в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Этот курс, по его словам, наблюдается в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин указал, что русофобия в Прибалтике была распространена задолго до начала специальной военной операции.