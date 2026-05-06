Желание Трампа переименовать Ормузский пролив связали с попыткой «увековечить имя»

Желание президента США Дональда Трампа переименовать Ормузский пролив в свою честь связано с его стремлением отличаться от других американских лидеров и войти в историю. Об этом заявил News.ru член Экспертного клуба «Дигория» и Общественной палаты Московской области Кирилл Котов.

28 февраля американские ВВС ударили по Ирану. Эскалация на Ближнем Востоке привела к практически полной остановке трафика нефти через Ормузский пролив, резкому росту цен на топливо, мировому энергетическому кризису. При этом президент США опубликовал в соцсетях картинку, на которой назвал одну из главных мировых нефтяных артерий «проливом Трампа».

По мнению политолога Кирилла Котова, с помощью подобных действий глава Белого дома пытается сохранить образ эксцентричного лидера.

«Президентство Дональда Трампа с самого начала отличалось стремлением к созданию яркого образа, который бы отличался от всех его предшественников. Инициативы по переименованию значимых объектов как в границах США, так и за их пределами свидетельствуют о попытках американского лидера увековечить свое имя», — пояснил он.

Эксперт отметил, что такие символические акции призваны в том числе и отвлекать внимание от более сложных вопросов внутренней и внешней политики. Например, решение Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский «напоминает о постройке стены на границе США и Мексики, где символизм тоже играл не последнюю роль», заявил Кирилл Котов.

Напомним, что сразу после своей инаугурации Трамп подписал серию указов, в том числе распоряжения о режиме ЧС на границе с Мексикой и о переименовании Мексиканского залива. Также новый американский лидер наделил наркокартели статусом террористических организаций.

Президент предложил Канаде присоединиться к США, и заявил об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть Гренландией. Также американский лидер отмечал, что Китай фактически управляет Панамским каналом и пообещал положить этому конец.