Партии Трампа грозит «болезненное поражение» на выборах в ноябре

Рейтинги одобрения Дональда Трампа обвалились до исторического минимума - антирекорда в 35 процентов - на фоне экономических проблем и усталости американцев от внешней политики президента. Падение популярности грозит Трампу сокрушительным поражением на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут уже через полгода, пишет немецкий таблоид Bild.

Главными причинами недовольства американцев стали резкий рост стоимости жизни в целом и топлива в частности, а также стагнация экономики. Ситуацию усугубляет неопределенность, вызванная агрессивными торговыми войнами и введением новых пошлин. Избиратели все чаще выступают против участия американских военных в зарубежных операциях.

В американской политической традиции промежуточные выборы конгрессменов и (частично) сенаторов считаются моментом истины для действующей администрации. Они проводятся в ноябре в середине четырехлетнего срока полномочий президента. Посредством этих выборов страна выносит вердикт работе главы государства. По версии Bild, в нынешней ситуации голосование может превратиться в показательный «выговор» от избирателей, что поставит под удар всю дальнейшую стратегию Белого дома.

Согласно данным вашингтонских исследователей, Трамп стремительно теряет доверие избирателей в вопросе о том, выполняет ли он обещания: если в начале срока в него верил 51 процент граждан, то теперь этот показатель упал до 38 процентов. Опрос CBS подтверждает негативный тренд - три четверти американцев считают, что президент приложил недостаточно усилий для борьбы с ростом цен.

«Логичный итог: в ноябре Республиканскую партию и самого Трампа может ждать болезненное поражение», - подчеркивается в статье.

Ситуация для президента США станет по-настоящему угрожающей, если демократам удастся вернуть контроль над Палатой представителей, Сенатом или обеими палатами Конгресса сразу.

По сообщениям СМИ, Белый дом уже перешел в режим работы в условиях кризиса. The Washington Post писала, что юрисконсульты президента проводят конфиденциальные брифинги для высокопоставленных чиновников, готовя их к жесткому контролю со стороны демократов. Уже разработаны инструкции на случай возможных расследований Конгресса, слушаний и вызовов в суд.

Кроме того, обсуждается и возможный запуск процедуры импичмента. По информации WP, поводом могут стать воинственные угрозы Трампа «стереть с лица земли» иранскую цивилизацию.