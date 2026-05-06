Завершение операции США «Эпическая ярость» против Ирана объяснили

Президенту США Дональду Трампу пришлось свернуть операцию «Эпическая ярость» против Ирана из-за юридических сложностей, убежден политолог-американист Малек Дудаков.

Ее завершение он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

«В очередной раз во всей красе проявляется эффект TACO — Trump Always Chickens Out. Трамп всегда сдает назад, когда сталкивается с серьезным сопротивлением с противоположной стороны. Это у него проявляется и в рамках признания провала операции "Эпическая ярость", и в рамках сворачивания продержавшийся буквально одни сутки так называемой операции "Свобода" по разблокированию Ормузского пролива», — поделился политолог.

Дудаков напомнил, что американский президент имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса только два месяца. Продлевать военные полномочия Трампа никто не собирается, указал он, так как война в Иране крайне непопулярна у населения.

«Хоть юристы Трампа сейчас занимаются определенным крючкотворством и заявляют, будто бы таймер был поставлен на паузу в тот момент, когда они объявили перемирие, и формально какие-то еще недели у Трампа имеются, чтобы продолжать вести войну с Ираном, в реальности все понимают, что, конечно, этих недель у него нет. Поэтому ему приходится официально заявлять о прекращении этой самой операции, просто потому что юридически он это обязан сделать», — рассказал эксперт.

В то же время операция «Свобода» не продержалась и суток, отметил Дудаков. Американцы попытались нахрапом прорвать блокаду Ирана, ворвались с военными кораблями в Ормузский пролив, чтобы провезти несколько своих контейнеровозов, но у них ничего не получилось, уточнил он.

«Там один контейнеровоз отключил транспондер и попытался пройти, но по нему ударили иранцы противокорабельной ракетой, и он встал, в общем-то, и больше не движется. Американцы отошли снова, судя по всему, потому что понимают, что следующие удары могут прийти уже по американским военным кораблям. А потеря даже одного эсминца класса "Арли Берк" стоимостью 3 миллиарда долларов каждый станет настоящей катастрофой для Пентагона», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Именно поэтому, убежден политолог, Трампу приходится сдавать назад и заявлять, что ему якобы приходится корректировать позицию под давлением союзников вроде Пакистана.

«Поэтому снова ему приходится возвращаться к переговорному процессу, хоть тот идет ни шатко ни валко. И, скорее всего, позиция США начнет в рамках переговорного процесса смещаться куда-то в более реалистичную сторону, просто потому что военным путем, как мы видим, победить Иран они не способны и даже не способны разблокировать Ормузский пролив», — Малек Дудаков политолог.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что США завершили операцию «Эпическая ярость» против Ирана. Трамп же объявил о кратковременной приостановке миссии «Проект Свобода». По его словам, США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном.