Глава ВОЗ четко высказался о риске распространения хантавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что риск хантавируса, случаи которого были выявлены у пассажиров лайнера в Атлантическом океане, для общественного здоровья является низким.

В соцсети X глава ВОЗ написал, что на данном этапе «общий риск для общественного здоровья» является низким.

В среду организация сообщила, что на лайнере в Атлантике был зафиксирован вирус Андес, который подтвержден анализами институтов в Швейцарии и ЮАР. Круизный лайнер MV Hondius следовал из Аргентины в Кабо-Верде.

Общее число заразившихся достигло 8 человек - еще один случай заражения был выявлен у пациента, вернувшегося в Швейцарию. Трое из заразившихся скончались.

Хантавирусы - семейство вирусов, которые в основном поражают мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. У людей инфекция протекает в тяжёлой форме, она вызывает поражение лёгких, сердечную недостаточность, а также геморрагическую лихорадку.