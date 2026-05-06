Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию с отоплением в украинской столице следующей зимой «угрожающей», обвинив центральную власть в проблемах города.

«Киев продолжает готовиться к следующей зиме. Мы делаем всё, что в силах города. Центральные власти, публично заявляя, что будут помогать, на самом деле не собираются этого делать», — написал он в своём Telegram-канале.

Кличко заявил, что Киеву обещали помочь с восстановлением ТЭЦ-5, но в итоге «государство фактически умывает руки».

«Киев пытаются загнать в угол. Ситуация угрожающая. Ведь речь идёт о том, как киевляне переживут зиму, как будет функционировать город», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Киеве была полностью уничтожена ТЭЦ-4, а ТЭЦ-6 разрушена на 80%.