Кличко назвал «угрожающей» ситуацию с отоплением в Киеве следующей зимой
Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию с отоплением в украинской столице следующей зимой «угрожающей», обвинив центральную власть в проблемах города.
«Киев продолжает готовиться к следующей зиме. Мы делаем всё, что в силах города. Центральные власти, публично заявляя, что будут помогать, на самом деле не собираются этого делать», — написал он в своём Telegram-канале.
Кличко заявил, что Киеву обещали помочь с восстановлением ТЭЦ-5, но в итоге «государство фактически умывает руки».
Зеленский обвинил Россию в срыве объявленного Украиной перемирия
«Киев пытаются загнать в угол. Ситуация угрожающая. Ведь речь идёт о том, как киевляне переживут зиму, как будет функционировать город», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Киеве была полностью уничтожена ТЭЦ-4, а ТЭЦ-6 разрушена на 80%.