«Неверный сигнал Путину»: как США ударили по союзникам в Европе

Решение США о выводе своих военных из Германии и нависшая угроза над Испанией и Италией не говорит о том, что американские власти намерены отказаться от защиты европейских стран. Что происходит с безопасностью в Европе, разбиралось РИА Новости.

Ранее в Пентагоне сообщили о том, что в ближайшие полгода-год пять тысяч американских солдат покинут Германию. Такое решение было принято после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц публично усомнился в победе США над Ираном, подчеркнув, что у «американцев, очевидно, нет действительно убедительной стратегии даже в переговорах». В ответ президент США Дональд Трамп назвал немецкого политика слабым и некомпетентным лидером и указал на то, что Вашингтон тратит миллиарды на своих военных в Германии.

Однако структурные изменения не планируются. Вашингтон не намерен отказываться от авиабазы Рамштайн, гарнизонов Висбаден и Штутгарт, а также от авиабазы Шпангдалем и учебного центра Графенвер. Кроме того, в Германии находятся американские склады с оружием, в том числе атомным.

Тем не менее, по данным СМИ, сенаторы могут попытаться помешать Трампу вывести войска из Германии. Главы комитетов сената и палаты представителей по вооруженным силам уже выразили несогласие с решением президента.

«Преждевременное сокращение американского передового присутствия в Европе (…) рискует подорвать нашу политику сдерживания и послать неверный сигнал Владимиру Путину», — говорится в заявлении республиканцев сенатора Роджера Уикера и конгрессмена Майкла Роджерса, которые посоветовали главе государства выводить солдат не в США, а в какую-нибудь другую страну Европы.

При этом эксперты считают, что конгресс не способен остановить Трампа и не верят в то, что против него пойдут члены Республиканской партии.

«Даже если на ноябрьских выборах в парламент в обеих палатах большинство получат демократы, они не затормозят Трампа. Теоретически можно было бы принять специальный закон, ограничивающий президента, но это равноценно выстрелу в ногу, так как когда-нибудь и демократ возглавит государство», — пояснила заведующая сектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

По ее словам, вывод войск из Германии обсуждался давно, но это «не значит, что американцы собираются вообще бросить Европу, разорвать союз или еще что-то подобное».

Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов также призвал не придавать особого значения этому символическому жесту Трампа, так как, «если кто и пострадает, то разве что несколько десятков немцев, работающих на американских военных базах, и муниципальные органы власти в этих районах».

Правительство Мерца старается спокойно реагировать на решения Трампа, потому что надеется на изменения в политике Вашингтона после ноябрьских выборов в конгресс. Также канцлер — убежденный евроатлантист, ему трудно представить Германию без опоры на НАТО, то есть без США, констатировал он.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает отвращение к НАТО, так как ему отказали в помощи в борьбе с Ираном. И подчеркнул, что «всегда знал, что они — бумажные тигры».