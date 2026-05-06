В Грузии объяснили активность Зеленского на Южном Кавказе

Активизация на Южном Кавказе украинского президента Владимира Зеленского является попыткой убедить лидеров стран этого региона в якобы успехе Украины в противостоянии с Россией. Об этом высказался в беседе с газетой «Взгляд» грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.
Комментируя недавние визиты Зеленского в Баку и Ереван, а также встречу в Армении с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, аналитик отметил, что политик «пытается убедить всех и каждого, что Украина выигрывает на поле боя».
Вместе с тем он напомнил, что Грузия не пожертвует отношениями с народом Украины из-за политики ее властей.
Зеленский раскрыл подробности о встрече с премьером Грузии
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после первого разговора с президентом Украины заявил, что разногласия в отношениях двух стран сохраняются.
«Мы не углублялись в том числе в вопросы, связанные с проблемами. Конечно, проблемы были, и эти проблемы никуда не исчезли», — заявил Кобахидзе.
Он добавил, что при этом Тбилиси считает Украину дружественной страной, и разговор прошел в хорошей атмосфере.