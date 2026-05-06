Кейт Миддлтон покидает Великобританию после новости о разводе

Год назад все таблоиды трубили, что принц Уильям нанял адвокатов, которые защищали его мать во время развода с сыном Елизаветы II. Якобы муж Кейт Миддлтон тоже подготавливал документы, чтобы расторгнуть брак. Но в последний момент принц и принцесса Уэльские все-таки смогли помириться.

Уильям всегда говорил, что развод для него — самая худшая вещь на свете, и он ни за что не хочет сам пройти через это. Даже в недавнем интервью Юджину Леви принц заявил, что намерен не повторять "тех же ошибок", что совершили его родители, король Карл III и принцесса Диана. Как известно, пара не смогла преодолеть проблемы в браке и все закончилось разрывом.

Похоже, все сказанное принцем было не для красного словца. Будущий монарх действительно намерен делать все для сохранения брака с Кейт Миддлтон. Например, именно Уильям решил остаться с детьми, сыновьями Джорджем и Луи и дочкой Шарлоттой, в Великобритании, пока Кейт Миддлтон собирается с визитом в Италию.

13-14 мая Кэтрин посетит город Реджо-Эмилия. Это первая зарубежная рабочая поездка Кейт с 2023 года. Это связано с развитием ее фонда Royal Foundation Centre for Early Childhood. В течение двух дней Кейт Миддлтон проведет время с родителями, педагогами, детьми. Кроме того, она встретится с общественными и деловыми лидерами.