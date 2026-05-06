Глава разведки Армении объяснила слова Пашиняна о войне с Азербайджаном

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о войне с Азербайджаном в случае приходе к власти оппозиции логичны. Заявление политика объяснила глава Службы внешней разведки страны Кристина Григорян, сообщает «Sputnik Армения».

По ее словам, если на предвыборном этапе участники выборов ставят под сомнение фундамент архитектуры мира, это предполагает, что процесс может быть сорван.

На вопрос о том, на чем основаны предостережения Пашиняна и есть ли соответствующие данные разведки, она ответила, что ее служба отслеживает ситуацию «в режиме 24/7».

Ранее премьер Армении заявил, что посетит Азербайджан в 2028 году на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). По его словам, Ереван и Баку взаимно поддерживали друг друга в организации мероприятия на своей территории.