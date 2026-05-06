Токаев: Казахстан будет модернизировать свою армию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества и Дню Победы, заявил, что республика готова отстаивать свои интересы с «более жестких позиций». Его слова в среду, 6 мая, передает ТАСС.

Токаев отметил, что Казахстан должен увеличивать свой оборонный потенциал, укреплять армию и проводить реформы в вооруженных силах, уделяя особое внимание технологической модернизации. Он выделил два года для реализации этих изменений. При этом президент подчеркнул, что Казахстан остается миролюбивой страной, и призвал к разрешению всех конфликтов дипломатическими средствами.

— Нам необходимо наращивать оборонный потенциал и продолжать в первую очередь технологическую модернизацию вооруженных сил. Это требование нынешнего нестабильного, турбулентного времени. С учетом этого необходимо провести глубокие реформы в наших вооруженных силах и военизированных структурах. Это стратегически важная задача, — приводят его слова в материале.

Он также добавил, что Казахстан считает важным строго следовать принципам и нормам международного права.

До этого Токаев предложил провести реформу парламента, превратив его в однопалатный орган. Он отметил, что вопрос создания однопалатного парламента следует решать через референдум с внесением соответствующих изменений в Конституцию. По его словам, такое голосование может пройти в 2027 году.