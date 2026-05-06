Кличко обвинил власти в угрожающей ситуации с отоплением в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил об угрожающей ситуации с отоплением в украинской столице следующей зимой и обвинил в этом власти страны.
«Мы делаем все, что в силах города», - написал мэр Киева.
А «центральная власть, публично заявляя, что будет помогать», не собирается «делать это». Кличко напомнил, что министерство развития общин и территорий страны обещало госфинансирование, а также предложило подрядчиков «для восстановительных работ на ТЭЦ-5». А когда прошло время, «государство фактически умывает руки», обвинил Кличко.
При этом, по его словам, в министерстве заявили, что «это дело только Киева». «Снова политика, - возмущен мэр украинской столицы. - Киев пытаются загнать в угол».
Ситуацию он считает угрожающей, поскольку речь идет о том, «как переживут зиму киевляне».