Кличко обвинил власти в угрожающей ситуации с отоплением в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об угрожающей ситуации с отоплением в украинской столице следующей зимой и обвинил в этом власти страны.

«Мы делаем все, что в силах города», - написал мэр Киева.

А «центральная власть, публично заявляя, что будет помогать», не собирается «делать это». Кличко напомнил, что министерство развития общин и территорий страны обещало госфинансирование, а также предложило подрядчиков «для восстановительных работ на ТЭЦ-5». А когда прошло время, «государство фактически умывает руки», обвинил Кличко.

При этом, по его словам, в министерстве заявили, что «это дело только Киева». «Снова политика, - возмущен мэр украинской столицы. - Киев пытаются загнать в угол».

Ситуацию он считает угрожающей, поскольку речь идет о том, «как переживут зиму киевляне».