Обзор иноСМИ: «Как пережить разрушительную эпоху Трампа» и «горькая правда» о войне с Ираном

«Горькая правда: почему конфликт с Ираном не решить перемирием»

Если представить самый оптимистичный сценарий - перемирие с Ираном соблюдается, дипломаты создают некую «дорожную карту», военное давление спадает - возникает вопрос, что дальше? На самом деле, это будет просто обратный отсчет до нового кризиса, который случится в куда более худших обстоятельствах, считает автор 19FortyFive. В кругах национальной безопасности США уже вовсю идут споры о стратегии «стрижки газона». Её суть: нанести удар, ослабить противника, дождаться, пока Иран восстановит силы, и ударить снова. Эта схема работала сносно, пока Иран наращивал мощь в изоляции, финансировал её в условиях жестких санкций и справлялся с неудачами без серьезной помощи извне. Но, похоже, эта версия проблемы уже осталась в прошлом. Иран, который восстановится после этого конфликта, не будет похож на прежний Иран. Иранские инженеры теперь обладают тем, чего им не хватало раньше - оперативными данными, полученными во время реальных интенсивных боевых действий.

Иран больше не восстанавливает свой потенциал в вакууме. И это - самый важный факт о любом будущем столкновении. Последние три года Иран и Россия сотрудничали в области беспилотных разработок. Вклад Северной Кореи менее технологичен, но стратегически важен - баллистические ракеты, артиллерийские снаряды, опыт государства, которое десятилетиями производило оружие под санкциями и научилось делать это качественно. Пхеньян неоднократно доказывал, что способен поставлять военную продукцию партнерам без каких-либо серьезных международных последствий. Нет никаких оснований полагать, что ситуация изменится. Не менее важна и роль Китая. Пекин закупает примерно 90 процентов экспортируемой иранской нефти. Эти доходы идут на зарплаты инженерам, финансирование закупок и поддержку производственных линий, которые санкции должны были обескровить. Оборонный бюджет Ирана не рухнул под гнетом санкций.

«Россия превзошла США в тактике современной войны»

Россия заметно опередила США в области военных технологий. Поставщики российских вооруженных сил постоянно совершенствуют технику, отбирая самые эффективные инновации. На этом фоне американская армия выглядит безнадежно устаревшей, пишет автор французского портала AgoraVox. Десятилетиями американцы высмеивали жесткую централизацию российской армии. Но теперь все изменилось. После четырех лет конфликта на Украине Москва выработала впечатляющий прагматичный подход к военным инновациям. Она отдает приоритет тому, что работает, легко модифицируется и эффективно в бою, а не тому, что просто красиво выглядит в отчетах. Россия создает системы управления на основе искусственного интеллекта и развертывает полностью автономное оружие. Ставки выходят далеко за рамки боевых действий на Украине. США уже ощутили это на себе во время противостояния с Ираном.

Дроны, по которым Тегеран сотрудничает с Россией, наносили удары по американской технике и объектам на Ближнем Востоке. Опыт Москвы делает подобные атаки еще более разрушительными. Именно поэтому для США жизненно важно понять российский подход к войнам будущего, считает автор статьи. Россия сделала беспилотники и искусственный интеллект национальным приоритетом, создав скоординированную экосистему. По прогнозам Кремля, к 2030 году в секторе беспилотников будет работать один миллион специалистов. Россия создает не просто беспилотники, а целую инфраструктуру: полигоны, заводы, системы управления воздушным пространством и учебные центры. Кроме того, Россия экспериментирует и сохраняет только то, что выдерживает испытание реальными боевыми действиями. Российский опыт преподает два урока. Интеграция должна быть непрерывной. Обучение, эксперименты и боевые действия должны быть взаимосвязаны. Новые системы тестируются в реальных условиях, а результаты немедленно применяются на практике.

«Венесуэла превратилась в очередную марионетку США»

Захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро, США не стали проводить смену режима - по сути, у власти в Венесуэле остались все те же «неприятные личности», что правили при Мадуро, пишет The Spectator. По имеющимся данным, правящая клика заключила секретную сделку с администрацией Трампа, чтобы сохранить полномочия после свержения Мадуро. Бразды правления в качестве исполняющей обязанности президента взяла на себя его заместитель Делси Родригес. Изначально предполагалось, что ее переходный мандат продлится 90 дней, но теперь она обживается в кресле, окружая себя лоялистами. По версии автора статьи, Трамп «задвинул» настоящую венесуэльскую оппозицию во главе с Марией Кориной Мачадо, посчитав, что с Родригес ему будет проще вести дела. Госсекретарь США Марко Рубио пообещал Венесуэле демократический переход, но пока Каракас выглядит лишь очередной американской марионеткой.

Венесуэльцы не питают иллюзий по поводу желания Трампа помочь стране: жители страны считают, что США хотели избавиться от Мадуро, чтобы завладеть нефтью. Фактически, США теперь контролируют доходы Венесуэлы от нефти. Указ Трампа требует, чтобы вся выручка поступала в Казначейство США и тратилась исключительно на покупку американских товаров, в то время как реинвестировать государственную прибыль можно только с одобрения Вашингтона. Уго Чавес, ярый противник «американского империализма», который однажды назвал Джорджа Буша-младшего «самим дьяволом», должно быть, переворачивается в гробу. В начале апреля протестующие венесуэльцы, направлявшиеся к президентскому дворцу в центре Каракаса с требованием повысить зарплаты и пенсии, столкнулись с обычными для них действиями полиции и применением слезоточивого газа.

«Как пережить разрушительную эпоху Трампа»

Политолог Киити Фудзивара, эксперт по японо-американским отношениям, заявил, что США стали ненадежным партнером, который не гарантирует оборону Японии, поэтому у нее «нет иного выбора, кроме как пересмотреть отношения в ответ на эту новую реальность». В своей статье для Mainichi Shimbun он заявил, что та Америка, которую знали японцы, постоянно давила на Токио, требуя наращивания военной мощи, но нынешнее правительство США ведет себя иначе. В норме союзники выгодны Штатам, так как их силы дополняют американскую мощь, но Дональд Трамп не разделяет этот подход. Его логика такова: «Великие державы по праву доминируют над малыми». Объединяться с малыми странами - себе в убыток.

Главное для Трампа - переговоры с великими державами. Например, отношения с Россией важнее, чем НАТО. Нынешний курс Белого дома ставит под удар стабильность всей планеты, считает Фудзивара. Традиционные партнеры Вашингтона пребывают в глубоком замешательстве: они осознают, что давление со стороны США будет только нарастать. Очевидно, что любые провалы американской стороны - особенно в случае обострения конфликта с Ираном - будут списаны на «недостаточную лояльность» союзников. Каким должен быть ответ на затяжной кризис в отношениях Токио и США? Очевидный дисбаланс в военной мощи заставляет многих уповать исключительно на поддержку Вашингтона, однако в текущих реалиях рассчитывать на внешнее вмешательство - опасная иллюзия. Пора трезво взглянуть на положение вещей, уверен японский политолог. По его мнению, разрыв оборонного союза с США или отказ от стратегии сдерживания стали бы фатальной ошибкой. Тем не менее, критически важно исключить любые шаги, способные спровоцировать эскалацию конфликтов.

Почему США, Китай и Россия следят за саммитом в Ереване

В Ереване прошел саммит ЕС-Армения и встреча Европейского политического сообщества (ЕПС). ЕПС - это форум, созданный в 2022 году как попытка ЕС сформировать региональную коалицию против России по аналогии с G20, пишет турецкая газета Evrensel. Турция зачастую не принимала участия в этих саммитах, проходящих дважды в год, однако в этот раз она представлена на уровне вице-президента. Такое участие - попытка сохранить баланс между Евросоюзом, который давит на Турцию ради нормализации отношений с Арменией, и её традиционным союзником Азербайджаном. Но в ближайшем будущем Турции придётся принять конкретное решение, так как паника из-за закрытия Ормузского пролива вновь привлекла огромное внимание к Среднему коридору.

Для реализации этого сценария, включающего Анкару в важные процессы, необходимо открытие сухопутной границы между Турцией и Арменией. Почему Средний коридор снова оказался в центре внимания? Когда из-за украинского кризиса Запад потерял возможность использовать Северный коридор, проходящий через Россию, Средний коридор стали рассматривать как альтернативу. Дональд Трамп выступил посредником между Арменией и Азербайджаном, вдохнув новую жизнь в Средний коридор через проект, который Баку называет Зангезурским коридором, а Ереван - TRIPP. Проблема для Китая заключается в том, что Средний коридор превращается в инструмент американского контроля, подчеркивается в статье. Поскольку около 70 процентов грузов в этом коридоре принадлежат КНР, передача управления армянским участком TRIPP американской компании позволяет Вашингтону досматривать или блокировать китайские товары.