В Армении высказались о шагах против России
Армения не совершает действия против России.
Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает Telegram-канал «Minval Politika».
Ранее спикер парламента Армении сравнил Белоруссию с губернией. Поводом для этого стали отношения республики с Россией.
После этого МИД Белоруссии сообщил о вызове временного поверенного в делах Армении в Минске Артура Саргсяна. Дипломату был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Еревана.