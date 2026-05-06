В России оценили вероятность досрочной отставки кабмина Мерца

Немецкая оппозиция в лице партий «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) официально потребовала отставки правительства под руководством канцлера Фридриха Мерца. Политолог-германист Александр Камкин в разговоре с Рамблером проанализировал глубину кризиса в Германии и оценил реальные шансы на досрочные выборы.

Эксперт отметил, что нынешнее недовольство правительством Мерца имеет под собой глубокие экономические корни. Сочетание внутренних просчетов и внешнего давления ставит под удар конкурентоспособность немецкой индустрии.

Недовольство обусловлено, прежде всего, тяжелым экономическим положением Германии: мы видим рост банкротств на фоне энергетической инфляции и резкого удорожания энергоносителей. Ситуацию усугубляет безоговорочная поддержка киевского режима, которая больно бьет по карманам граждан, а также неспособность кабмина договориться с администрацией Трампа. Угроза введения пошлин на немецкие автомобили станет еще одним мощным ударом. Фактически мы фиксируем экономический провал и рекордно низкие показатели по основным параметрам развития страны. Александр Камкин Политолог, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН

Комментируя требования оппозиции о немедленных переменах, специалист обратил внимание на беспрецедентный кризис легитимности действующего главы правительства. Рейтинги Мерца достигли исторических минимумов, что лишает кабинет министров пространства для маневра.

«Рейтинги доверия у канцлера Мерца сегодня рекордно низкие за всю историю послевоенной Германии — уровень поддержки опустился ниже 20%. С таким багажом правительству крайне сложно реализовывать свою повестку. Оппозиция справедливо полагает, что продолжение нынешнего курса лишь увеличит ущерб для страны. Если бы у Мерца была политическая воля и совесть, он мог бы подать в отставку добровольно, но, зная его характер, такой сценарий маловероятен», — сказал Камкин.

Несмотря на жесткое давление со стороны АдГ и ССВ, процедурные механизмы отставки канцлера остаются труднореализуемыми, подчеркнул политолог. По его словам, без внутреннего раскола в правящих структурах досрочные выборы остаются под вопросом.

«Добровольно Мерц со своего поста не уйдет. Вариант с вотумом недоверия в Бундестаге также выглядит сомнительным: у оппозиции просто не хватит конституционного числа голосов для принятия такого решения. Единственный реальный сценарий досрочного прекращения полномочий канцлера — это полный распад правящей коалиции. Пока коалиция сохраняет формальное единство, Мерц будет удерживать кресло, несмотря на внутренние противоречия и колоссальное давление со стороны улицы и оппозиционных сил», — заключил эксперт.

Ранее Мерц прокомментировал нежелание США передавать ФРГ ракеты средней дальности Tomahawk.