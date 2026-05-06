В Грузии высмеяли «обанкротившуюся евробюрократию» на саммите ЕС – Армения

Аналитик, член оппозиционной парламентской партии Грузии «Сила народа» Давид Картвелишвили заявил о «лжи евробюрократии» по поводу якобы смещения нового регионального центра в Армению, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Евросоюз, евробюрократия уже официально испортили дела с Тбилиси и Баку, поэтому теперь они хотят представить картину о переносе политического центра в Ереван. Но ничего хорошего Армении это не сулит», – сказал эксперт.

По его мнению, «евробюрократия обманывает и себя, и Армению, и весь мир заявлениями о том, что логистически, инфраструктурно, географически, геоэкономически и геополитически центр теперь смещается в Ереван».

Как отметил Давид Картвелишвили, «никакого чуда не случилось» в связи с проведением в Ереване 4-5 мая саммитов Европейского политического сообщества и «Евросоюз – Армения».

«Обанкротившаяся евробюрократия увидела рост активности США в регионе. Вскоре в Грузии ждут делегацию Госдепа», – объяснил аналитик стремление ЕС быть конкурентоспособным на Южном Кавказе.

По его словам, «есть перспектива установления Грузией прямых связей с теми или иными странами-членами ЕС, которые выстраивают свою внешнюю и внутреннюю политику на основе прагматизма, а не на идеологических клише, от которых не освободился Брюссель».

«Прослеживается такой путь, так как выявляются две Европы. Это увидел и президент США Дональд Трамп, который предпочел прямые связи с некоторыми странами Евросоюза. Наверное, и нам предстоит поступить так же, потому что евробюрократия Брюсселя неадекватна».