Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что передал послу Александру Боцан-Харченко письмо с поздравлениями российскому лидеру Владимиру Путину с Днём Победы.

«Послу я передал письмо для... Путина, которого поздравил с Днём Победы, одним из самых светлых праздников в истории человечества, с посланием, что 9 мая остаётся вечным символом непокорности и героизма наших народов», — написал он в Instagram*.

Ранее Вучич заявил, что предал бы душу народа Сербии, поддержав санкции против России.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко между тем рассказал, что западные страны развернули против Москвы политико-дипломатическую и психологическую войну на Балканах.

