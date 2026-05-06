В  Швейцарии выявили случай заражения хантавирусом

По информации кабинета министров Швейцарии, в стране зафиксирован случай инфицирования хантавирусом. Заболевший до этого находился на лайнере, следовавшем в Атлантическом океане.

Ранее, в связи с двумя случаями заражения хантавирусом, переносчиками которого являются грызуны, власти Тайбэя приняли решение о проведении полной дератизации города. Оба инцидента, отмеченные в 2026 году, привели к гибели одного из пациентов. Мэр столицы Тайваня Цзян Ваньань сообщил, что мероприятия по очистке от крыс пройдут во всех 12 административных районах Тайбэя. Как передает ТАСС со ссылкой на городские власти, эпидемиологическая обстановка контролируется, а количество заражений не выходит за рамки средних показателей предыдущих лет.

Мэр особо отметил, что жителям не о чем беспокоиться, так как правительство подходит к решению проблемы комплексно. План включает не только массовое истребление грызунов в общественных местах, но и создание новой муниципальной должности — специалиста по борьбе с крысами. В обязанности этих сотрудников будет входить помощь горожанам в устранении грызунов непосредственно в их жилых помещениях. Данная мера направлена на минимизацию контактов населения с переносчиками опасной инфекции.