В России озвучили «серьезные звоночки» для Трампа

Постоянные попытки покушения на президента США Дональда Трампа говорят о «прощупывании» его охраны и серьезном недовольстве внутри страны политикой Белого дома. Об этом заявил aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Ранее, 4 мая, в Вашингтоне во время выступления президента Дональда Трампа агенты Секретной службы США вступили в перестрелку с вооруженным мужчиной. Территория Белого дома была оцеплена, а журналистов президентского пула эвакуировали в безопасное помещение. При этом Трамп не прервал выступление. А 25 апреля Коул Томас Аллен попытался прорваться с оружием в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил ужин с участием Трампа и первых лиц государства.

Именно системность нападений говорит о том, что идут поиски бреши в защите главы США и его подчиненных. В отеле Washington Hilton фактически шло тестирование охраны, и стрельба на улице в Вашингтоне явление того же порядка, считает полковник запаса Александр Перенджиев.

«Это как раз серьезные звоночки (…) Все время противники ведут поиск, как прорваться. И вполне возможно, что доберутся. Такой вариант не исключен», — подчеркнул эксперт.

При этом, по мнению политолога, покушения на представителей нынешней администрации США могут быть связаны с недовольством оппозиции ситуацией в стране, так как цены растут, а «хвастливые речи» о том, что все в порядке, лишь раздражают американцев.

«Это угроза от внутренних сил. Противники видят, что обстановка в Америке становится все хуже и хуже, причем как социально-политическая, так и международная. Все разговоры о величии срабатывают с точностью до наоборот», — пояснил он.

Напомним, что первое покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года в Пенсильвании — тогда пуля прострелила верхнюю часть правого уха политика. Второе — 15 сентября 2024 года во Флориде, где стрелка заметили в кустах во время игры в гольф. Третье — 14 октября 2024 года в Калифорнии, где у задержанного нашли дробовик и фальшивый пропуск.